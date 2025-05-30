Ferrari запатентовала в России суперкар SF90 Stradale

Появившись в 2019 году, SF90 Stradale стал первым подзаряжаемым гибридом Ferrari. В августе прошлого года итальянцы сообщили, что жизненный цикл модели подходит к концу. Однако этом не помешало им подать заявку на патент в России.

Изображения суперкара с контрастными желтыми и светло-серыми полосами появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Судя по изображениям, представленные для Ferrari SF90 Stradale ливреи выполнены по одной схеме. По центру капота проходит продольная полоса с кругом для гоночного номера. На крыше и дверях имеется поперечная полоса, окрашено и заднее антикрыло.

Напомним, что в состав силовой установки SF90 Stradale вошли четыре силовых агрегата мощностью 100 «лошадок». В итоге автомобиль выезжает из первой «сотни» за 2,5 с. Максимальная скорость ограничивается отметкой 340 км﻿/﻿ч.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Ferrari запатентовала в России свежий кабриолет Roma Spider.