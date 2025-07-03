В России запустили телематику для владельцев автомобилей Bestune

В нашей стране заработала телематическая система Bestune Go, которую подружили с кроссоверами T90 и T77, а также лифтбэком B70. Свежий софт начинает работать на борту автомобиля с момента его передачи покупателю. Для новых клиентов предусмотрена бесплатная трехлетняя подписка, обновление доступно с 1 июля.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», Bestune Go позволяет владельцам машин с шильдиком «дочки» китайского концерна FAW возможность на расстоянии запускать мотор, открывать и закрывать двери, включать фары или клаксон. Кроме того, доступно удаленное управление климатической установкой и аварийной сигнализацией.

Приложение «Бестюн» показывает пробег, остаток горючего в баке и уровень заряда аккумулятора. Предотвращая его полную разрядку, при падении напряжения электронные мозги умеют самостоятельно включать двигатель. На случай холодов подобные автозапуски может настроить хозяин автомобиля.

Bestune Go научили отображать и геолокацию машины: в случае необходимости к ней будет проложен маршрут. История поездок сохраняется, учитывается даже стиль вождения.

В фоновом режиме работают функции безопасности. В случае ДТП электроника пошлет соответствующий сигнал в круглосуточный мониторинговый центр. Его оператор свяжется с водителем и вызовет помощь. С помощью кнопки SOS это можно сделать своими силами.