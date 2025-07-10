Mazda представила третье поколение кроссовера CX-5

Японский автопроизводитель официально представил третье поколение своего популярного паркетника CX-5. Новинка рынка заметно увеличилась в размерах, обзавелась гибридной силовой установкой и чуть ли не полностью цифровизировалась, сохранив при этом фамильные черты.

Судя по официальному заявлению бренда, сообщила, новая Mazda CX-5 существенно прибавила в размерах: длина выросла на 140 мм (до 4690 мм), ширина — на 20 мм (1860 мм), а колесная база увеличилась на 115 мм (2815 мм). Это позволило не только сделать салон более просторным, но и увеличить объем багажника до 583 литров.

Под капотом обновленного кпаркетника теперь работает система e-Skyactiv: комбинированная установка с 2,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем (141 л.с., 238 Нм) и 24-вольтовым стартером-генератором. Такой «мягкий гибрид», работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивает расход топлива на уровне 7-7,5 л/100 км. Покупателям будет доступен выбор между версией с передним и полным приводом.

Дизайнеры Mazda сохранили в экстерьере «пятерки» фирменный стиль марки, однако полностью переработали переднюю и заднюю части авто, включая оптику. Внутри CX-5 третьего поколения получил интерьер, вдохновленный Mazda EZ-6, разработанной совместно с китайской Changan. Центральное место в салоне занимает цифровая приборная панель и мультимедийная система с дисплеем 12,9 или 15,6 дюйма (в зависимости от комплектации), поддерживающая сервисы Google и искусственный интеллект.

Особенностью модели стало практически полное отсутствие физических кнопок — даже кнопки управления разными функциями на рулевом колесе стали сенсорными. Такое решение, по замыслу инженеров, должно создать ощущение премиальности, но может вызвать вопросы у поклонников традиционных клавиш.

Продажи обновленной Mazda CX-5 стартуют в декабре 2025 года с базовой ценой 34 500 евро (около 3,15 млн рублей по текущему курсу).