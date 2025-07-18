Geely Emgrand перешагнул рубеж в 4 миллиона проданных автомобилей

В июне 2025 года компания Geely отметила знаковое событие: продажи популярного седана Emgrand превысили 4 миллиона единиц по всему миру. «Юбилейный» автомобиль сошел с конвейера завода в китайской провинции Чжэцзян.

Как сообщила пресс-служба Geely, модель Emgrand, вышедшая на рынок в далеком 2009 году, завоевала статус одного из самых востребованных автомобилей бренда. За 15 лет седан преодолел долгий путь, став символом технологического прогресса китайской автомобильной индустрии. Первый миллион продаж был зафиксирован в 2016 году, а к 2018 и 2020 годам число реализованных машин достигло двух и трех миллионов. На протяжении 159 месяцев подряд продажи модели не опускались ниже 10 тысяч единиц.

В 2009 году Emgrand стал первым китайским автомобилем, получившим пять звезд по стандартам безопасности C-NCAP. Второе поколение в 2014-м олучило технологии 4G и голосового управления, а также высочайшие оценки безопасности салона. Третье — в 2018-м обзавелось светодиодной оптикой и 7-дюймовой мультимедийной системой. А четвертое, представленное в 2021-м, даже стало официальной машиной Азиатских игр в Ханчжоу.

Модель завоевала признание не только в КНР, но и в 25 других странах мира, включая Мексику, ОАЭ, Казахстан и Филиппины, где Emgrand входит в число лидеров рынка. Седан дважды удостаивался звания лучшего компактного автомобиля по версии JD Power, а также получал сертификат надежности от Китайского института автомобильных исследований.

Добавим, что Geely Emgrand сегодня продается и в России. Модификаций две — с 1,5-литровым мотором на 122 л.с., пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Комплектаций при этом предусмотрено пять. За самую доступную без учета скидок по спецпредложениям дилеры просят 2 179 990 рублей, за топовую — 2 663 990. А что этот автомобиль представляет собой в деле, портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.