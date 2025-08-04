Отжили свое: европейские автобренды могут не дожить до возвращения в РФ

Сейчас в прессе и социальных сетях предостаточно разговоров о возвращении привычных брендов. Китайские автомобили впечатлили не всех, многие отечественные водители так и не смогли с ними смириться, как сами и пишут. Но каким станет возвращение «тех самых» и примут ли «беженцев» покупатели? Какими будут машины вернувшихся брендов и смогут ли они хоть что-то противопоставить автопрому КНР, кроме своего имени? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Если наложить классическую модель пяти стадий принятия на автомобильный рынок России, то россияне сейчас на этапе «депрессии»: отрицание, гнев и торг по отношению к китайцам, а также отечественным автобрендам мы благополучно прошли, но вот до принятия еще не дошли. И, с высокой долей вероятности, не дойдем, пока сами автопроизводители не подтянут качество своей продукции, а также цены выставленных товаров до адекватных параметров.

Но как бы то ни было, между черным и белым есть немало полутонов — те самые пятьдесят оттенков серого, которые весьма любопытны. Например, потенциальный возврат сбежавших: а изменит ли он хоть что-то?

За три года «отлучения» больше других отдалился именно автопром европейский. «Корейцев» и «японцев» массово завозят подержанными, они занимают две верхние строчки, причем Страна восходящего солнца — первую с большим отрывом. Иными словами, у азиатских брендов, по крайней мере, ощутимых проблем быть не должно: они по-прежнему востребованы. Сумеют аккуратно зайти — быстро вернут свои позиции. А вот европейским «товарищам» будет крайне сложно в любом горизонте планирования. И обида покупателя и партнера — тут даже не на первом месте в списке причин.

Фото: globallookpress.com

Ключевой момент — сам европейский автопром, который испытывает невероятные, сравнимые с послевоенным периодом прошлого века, сложности. Отказ от трубопроводного газа и сибирской нефти привел к удорожанию производства, снижению прибыли. Эти и другие негативные факторы торпедировали даже флагмана европейского автопрома — Германию. Дональд Трамп, насладившись их судорогами, решил добавить «огоньку»: тарифы для Европы сделают машины из Старого Света неконкурентоспособными в США. Надо либо переносить производство, чем все бренды и занялись оперативно, либо искать нового покупателя.

Китай? Так и там спрос на машины из Евросоюза падает из года в год, тот же Porsche за пару лет «присел» на 50%. Поднебесная выбирает собственные автомобили, которые при аналогичных характеристиках заметно дешевле. Растущие рынки Юго-Восточной Азии? Там японцы, что правили местными дорогами десятилетиями, с большим трудом держатся под нажимом все того же китайского конвейера. Россия?

Рискнув сыграть в политику и лишившись дешевых ресурсов, а параллельно — и очень прибыльного, как оказалось, рынка сбыта, европейские компании просто дали китайцам такую фору, которую сами в итоге не смогут компенсировать. Американцы на своем родном рынке удержатся, японцы и корейцы у себя и в Штатах — возможно, тоже. А вот европейцы, с учетом общего падения доходов в Старом Свете, массового исхода с импортных, в частности китайского и американского, рынков — нет.

Следовательно, конкурентоспособность продукта очень быстро будет утеряна, что автоматически приведет к снижению спроса, производства и заказу могильного камня. Проще говоря, в Россию уже просто некому будет возвращаться. А вернувшиеся не выдержат конкуренции — их товар попросту не сможет соревноваться с тем же Китаем. Цугцванг или время перевернуть доску?