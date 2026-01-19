Лизинг легковых автомобилей в России сократился на 26,4% в 2025 году

Аналитики подвели итоги минувшего года в сегменте лизинга легковых автомобилей и сообщили, что за последние 12 месяцев рынок сократился на 26,4% до 165,4 тысячи машин. В более «урожайном» 2024-м россияне приобрели по этой схеме 224,9 тысячи транспортных средств.

Такие цифры приводит в своем официальном телеграм-канале маркетинговое агентство НАПИ. И уточняет, что 129,1 тысячи автомобилей, реализованных в прошлом году в лизинг, были новыми, а оставшиеся 36,3 тысячи соответственно подержанными. Интересно при этом, что первый сегмент рухнул за 12 месяцев на 33,6%, а второй — вырос на ощутимые 18,8%. Что же касается доли лизинговых сделок в общем объеме продаж, то в случае новых машин она сократилась с 12,7 до 9,9%, а в случае «бэушек» — увеличилась с 0,5 до 0,6%.

Чаще всего в 2025 году — как, впрочем, и в 2024-м — россияне брали в лизинг автомобили LADA: результат отечественной марки — 33,2 тысячи машин (-28,4%) и доля в 20,1%. Следующие два места в топ-3 с почти одинаковыми показателями заняли Belgee и Haval. У белорусского бренда это 13,9 единиц и 8,4% доли, а у китайского — 13,7 единиц и 8,5%. При этом первый вырос на 41,2%, а второй — просел на 49%.

Далее в рейтинге расположились Chery (12,7 тысячи) и Geely (10,4 тысячи), потерявшие в лизинговых продажах 32% и 54,9% соответственно. На шестом месте оказался премиальный Exeed с показателем в 6,8 тысячи и падением на 29,1%. А вот Solaris, ставший седьмым, наоборот свой результат улучшил, нарастив объем до 4,7 тысячи (+115,5%). Замкнули первую десятку Tank (4,6 тысячи, -22%), Changan (4 тысячи, -54,7%) и единственный представитель «недружественного» автопрома Mercedes-Benz (3,9 тысячи, -6,6%).

Также эксперты отметили, что на все остальные автобренды пришлось 57,6 тысячи лизинговых сделок. И если топ-10 суммарно потерял 30,6% за год, то марки, оставшиеся за пределами первой десятки — лишь 17,1%. Перераспределилась в пользу последних и рыночная доля: у них она увеличилась с 30,9 до 34,8%, в то время как у лидеров — сократилась с 69,1 до 65,2%.