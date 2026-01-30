Haval обновил для России внедорожник H9: названы цены

Компания Haval обновила для России рамный внедорожник H9, являющийся флагманом линейки Haval Pro. Вездеход 2026 модельного года получил измененную внешность и расширенный набор цифровых функций.

Внешние изменения затронули решетку радиатора, которая теперь имеет серую отделку вместо серебристой. Расширители колесных арок выполнены из черного неокрашенного пластика. В палитру кузовных цветов добавлен новый оттенок серого под названием «Атласный Селенит». Для некоторых комплектаций предусмотрен черный потолок.

В список оснащения отныне включен третий ключ с механическим элементом, позволяющий открывать двери и накладной багажный бокс без использования брелока дистанционного управления.

Фото: Haval

Но основные изменения коснулись мультимедийной системы. В нее интегрирована платформа «Яндекс Авто», обеспечивающая доступ к картам, музыке и аудиокнигам. Виджеты приложений выведены на центральный дисплей диагональю 14,6 дюйма. Карта также отображается на цифровой приборной панели. И навигационное приложение, кстати, способно работать без подключения к интернету — если карты загружены в память устройства.

Помимо прочего, Haval H9 получил возможность дистанционного обновления программного обеспечения — то есть без посещения дилерского центра. Также добавлен голосовой ассистент разработки концерна Great Wall Motor, распознающий более 800 команд и позволяющий активировать около 150 функций. К слову, нынешние владельцы внедорожников тоже могут доустановить новые цифровые сервисы.

Что же касается цен, то стоимость обновленного Haval H9 в комплектации Elite составит 4 699 000 рублей, в исполнении Premium — 5 199 000 рублей. Дата начала продаж пока не объявлена.