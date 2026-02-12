Avatr привезет в Россию гибридный кроссовер 07 в 2026 году

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Avatr — премиальный суббренд компании Changan — уже сертифицирует кроссовер с индексом 07: если все пойдет по плану, то он справит рыночный дебют летом 2026-го. Подумывают китайцы и о запуске в РФ модели 06, но окончательное решение пока не принято.

Предполагается, что новинка дебютирует у нас летом или чуть позже

«Семерка» — второй кроссовер «Аватра», созданный Changan, Huawei и CATL. В Китае он предлагается как в чисто электрической версии, так и в виде последовательного гибрида с бензиновым турбомотором на 1,5 литра, который выполняет роль генератора. В Россию же привезут именно гибрид.

Гибридная версия кроссовера оснащается батареей на 39 кВт·ч, чисто электрический запас хода — около 230 км. С полным баком суммарный пробег превышает 1000 км. Электромоторы выдают от 314 до 492 сил. Подробных технических характеристик модели, ориентированной на наш рынок, пока нет, но известно, что «семерка» точно получит в РФ полный привод.

Что до габаритов, то длина Avatr 07 составляет 4825 мм, ширина — 1980 мм, колесная база — 2940 мм. В салоне предусмотрено пять мест, багажник — от 500 литров. Клиренс — 175 мм. В основе шасси — стойки «МакФерсон» спереди и многорычажка сзади, в топ-версиях доступна пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами.

Точные сроки запуска Avatr 07 в России представители компании пока не раскрывают, но надеются завершить 2026 год с тремя моделями в линейке. Напомним, что сейчас «Аватр» предлагает в нашей стране кроссовер 11 и фастбэк 12. И они доступны в РФ только в чисто электрических модификациях.