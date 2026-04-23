Обновленный Haval Dargo добрался до российских автосалонов

Компания Haval запустила в России продажи модернизированного внедорожника Dargo. Машина 2026 модельного года уже поступила в дилерские центры сети бренда по всей стране. Обновление затронуло силовой агрегат, внешность автомобиля, салон и мультимедийный комплекс.

Кроссовер стал мощнее, лишился моноприводной версии и подорожал на триста тысяч рублей

Главное техническое изменение скрывается под капотом. Двухлитровый бензиновый турбомотор прошел модернизацию: его отдача выросла со 192 до 200 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент прибавил сразу 60 Нм и достиг отметки в 380 Нм. Эти показатели позволяют кроссоверу разгоняться с места до сотни за девять секунд. Попутно инженеры добились снижения расхода топлива в смешанном цикле до 8,8 л на 100 км, а экологический класс двигателя был повышен до нормы «Евро-6». Агрегат по-прежнему работает в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Принципиальное изменение произошло в трансмиссионной политике марки: отныне Dargo реализуется исключительно с полным приводом. Система подключения задней оси работает в автоматическом режиме и получила электрогидравлическую муфту нового поколения. Прежняя доступная переднеприводная версия ушла с рынка, что повлекло за собой рост стартовой цены примерно на 300 000 рублей.

Узнать обновленный автомобиль на дороге несложно. Передняя часть преобразилась благодаря увеличенной радиаторной решетке, где место привычных горизонтальных хромированных планок заняли шесть крупных прямоугольников из глянцевого черного пластика. Головная оптика затемнена и теперь визуально сливается с решеткой в единое целое. Корма автомобиля обзавелась светодиодной полосой на накладке пятой двери. В топовой комплектации «Техно +» покупателям предлагаются 19-дюймовые колесные диски увеличенного диаметра.

В салоне перемены носят скорее точечный характер. Рулевое колесо получило утолщенный обод, а привычную вращающуюся шайбу селектора трансмиссии с центрального тоннеля убрали, переместив управление КП на правый подрулевой рычаг. Беспроводная зарядка для смартфона стала вдвое продуктивнее прежнего и теперь выдает до 50 ватт, появился и дополнительный порт USB.

Серьезной переработке подвергся мультимедийный комплекс. В центре передней панели установлен новый экран с диагональю 14,6 дюйма, интерфейс которого был пересмотрен как по структуре, так и по визуальному оформлению. Расширился набор встроенных онлайн-сервисов: в штатную оболочку интегрированы обновленные платформы от «Яндекса», а также сервис «VK Видео». Отдельное приложение «Смарт виджет» дает возможность самостоятельно делить пространство дисплея на функциональные зоны и настраивать рабочее пространство под свои предпочтения.

Ценовая политика выстроена в рамках трех комплектаций. Начальная версия «Оптимум» оценивается в 3 499 000 рублей. Исполнение «Премиум» обойдется покупателю в 3 699 000 рублей. За флагманский вариант «Техно +» дилеры просят 3 899 000 рублей.