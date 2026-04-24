Концепт Avatr Vision Xpectra впервые показали в Азии на Пекинском моторшоу-2026

Avatr представил на Пекинском международном автосалоне концепт-кар Vision Xpectra. Этот показ стал для шоу-кара первым в Азии: он демонстрирует новую дизайнерскую философию марки, получившую название «Эмоциональная новая роскошь».

Превратится ли он когда-нибудь в серийную модель, неизвестно

Экстерьер концепта характеризуется скульптурными формами, длинным низким силуэтом и распашными дверями без центральной стойки.

В интерьере же реализована архитектура «панорамной призматической кабины». Центральное место занимает интерактивный модуль «Эмоциональный вихрь», который, по заявлению производителя, способен распознавать настроение пользователя и реагировать световыми и кинетическими сигналами. Любопытно, что в отделке салона применены нетрадиционные материалы с надувными элементами и 3D-вязаным текстилем.

Презентованный Avatr Vision Xpectra пока является всего-навсего шоу-каром. Увидим ли мы когда-нибудь серийную машину, созданную на базе этого концепта, сказать пока сложно. Но одно ясно наверняка: какие-то дизайнерские и технологические решения, заложенные в эту модель, будут поэтапно внедряться в автомобили Avatr следующих поколений.