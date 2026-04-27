Продажи новых легковых машин в России немного выросли

На минувшей неделе российский рынок новых легковых автомобилей заметно прибавил в темпах продаж. По данным аналитического агентства «Автостат», которые в своем Telegram-канале привел директор компании Сергей Целиков, за семь дней на учет ГИБДД в стране встало 26,7 тысячи легковушек. Это почти на 16% больше, чем неделей ранее.

Положительной оказалась и динамика в годовом сопоставлении: к показателю аналогичного периода 2025-го прирост достиг 13%. Таким образом, легковой сегмент демонстрирует устойчивое восстановление, причем сразу по двум ключевым ориентирам — и в сравнении с ближайшей предыдущей неделей, и в сравнении с прошлогодней.

Однако общая картина отечественного авторынка далека от оптимизма. Сегмент легкого коммерческого транспорта — машин полной массой до 3,5 тонны — двигается в противоположном направлении. За неделю в этой категории зарегистрировано 1,3 тысячи единиц, что на 4% ниже результата предыдущей семидневки. Если же сравнивать с тем же отрезком прошлого года, падение оказывается куда более ощутимым — минус 29%.

Еще тяжелее обстоят дела у производителей и дилеров грузовой техники. Регистрации машин полной массой свыше 3,5 тонны вновь не дотянули до символической отметки в одну тысячу единиц. Итог недели — 959 поставленных на учет грузовиков. Это на 7% меньше, чем неделей ранее, и на 12% уступает прошлогоднему уровню.

Сергей Целиков обращает внимание, что грузовой сегмент уже не первый раз подряд закрепляется ниже психологической планки в тысячу машин в неделю. На фоне оживления в легковом сегменте такая ситуация наглядно показывает, что спрос со стороны бизнеса и перевозчиков восстанавливается значительно медленнее, чем интерес частных покупателей к новым автомобилям.