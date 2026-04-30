Geely сертифицировала в РФ новый Coolray: нам предложат машины китайской сборки

Компания Geely получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый Coolray, ориентированный на российский рынок. Речь идет об автомобиле китайской сборки с иной внешностью — о его скором начале продаж ранее сообщала пресс-служба бренда.

Как следует из документа, с которым ознакомилась редакция «Китайских автомобилей», габариты кроссовера составляют 4380 мм в длину, 1810 мм в ширину и 1615 мм в высоту. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который доступен в двух вариантах форсировки — на 147 и 174 л.с. В паре с мотором трудится 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Ранее стало известно, что новый Coolray получит полностью переработанный салон с крупным сенсорным экраном мультимейдийной системы. Внешне отличить его от родственного Belgee X50+, построенного на той же платформе, можно будет по бирюзовому цвету кузова и увеличенному спойлеру на крыше.

Добавим, что в настоящий момент Belgee X50+ предлагается российским покупателям в четырех комплектациях, и за младшую «Актив» дилеры просят от 2 319 990 рублей без учета скидок по спецпредложениям. Габариты у белорусского кроссовера аналогичные, а вот двигатель в линейке только один — 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента.