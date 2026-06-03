Мантуров объяснил, как в России будут бороться с «лазейками» по ввозу иномарок

Российское правительство планирует пресечь обходные пути ввоза иномарок через страны Евразийского экономического союза. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Речь идет о автомобилях, попадающих к нам через ЕАЭС

В интервью «Коммерсанту» он объяснил, что в стране сложилась ситуация, при которой часть импортных машин попадает в Россию через государства ЕАЭС по льготным условиям. Это создает «лазейки» для хитрых поставщиков и ставит в неравное положение добросовестных инвесторов, локализующих производство внутри РФ.

Главным инструментом защиты рынка станет механизм утилизационного сбора. Однако, по словам Мантурова, реакция будет зависеть от того, как именно партнеры по экономическому блоку будут регулировать ввоз автомобилей иностранных брендов на свою территорию.

Мантуров подчеркнул, что при локализации производства индустриальные партнеры России вкладывают значительные средства в загрузку наших заводов автокомпонентов. А взамен они получают право ввозить готовые машины на особых условиях.

Благодаря такой политике доля автомобилей, сходящих с российских конвейеров (включая модели, которые собираются при участии иностранцев и считаются отечественными), превысила 60% внутреннего рынка. Хотя еще недавно этот показатель держался на уровне 53-55%.