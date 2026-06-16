Новый кроссовер Exeed EX6 дебютировал на официальных снимках. На китайский рынок он выйдет в третьем квартале 2026 года — то есть в июле-сентябре. Эта модель представляет собой модернизированную версию паркетника RX, продажи которого стартовали в России летом 2023 года.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», в ходе апрельской командировки в Пекин нашим коллегам удалось выяснить, что рестайлинговая версия RX может добраться и до РФ. Она станет промежуточным звеном перед выходом кросс-купе нового поколения. Однако точные сроки российского дебюта пока не раскрываются, и не исключено, что модель сохранит для внешних рынков свой прежний индекс RX.

Внешность автомобиля освежили, но без радикальных перемен. Спереди появилась двухъярусная оптика: дневные ходовые огни выполнены в виде светодиодной полосы, а основной блок фар смещен ниже. Капот стал короче, освободив место для крупного логотипа марки. Сзади обновленный кроссовер выделяется новым бампером без выхлопных труб и измененным спойлером. На передних крыльях вместо декоративных накладок разместили камеры, а над лобовым стеклом виден сенсор LiDAR.

Размеры машины слегка увеличились: длина выросла до 4830 мм, высота — до 1680 мм. Ширина (1920 мм) и колесная база (2800 мм) остались прежними. В Китае новинка получит гибридную силовую установку с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 156 л.с. Максимальная скорость составит 180 км/ч.

В России актуальный RX продается с 2-литровым наддувным двигателем на 197 или 249 сил в паре с «роботом» или «автоматом», а цена варьируется от 4,6 до 5,46 млн рублей.