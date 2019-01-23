Опасный спорт: тест-драйв «заряженного» Infiniti Q50 S

Подумаешь, разгон от нуля до сотки за 5 с копейкой секунд. Ну и пусть под капотом табун «лошадей», которого хватит на три машины. Извращение! Да и в содержании накладно: заправь, застрахуй, налоги заплати. Да, я не фанат мощных авто, но Infiniti Q50 Sport заставил подумать меня иначе.
Дмитрий Зленко

Похоже, семье придется потуже затянуть пояски. И знаете почему? Впрочем, оговорюсь сразу: грузить «ньютонметрами», историей марки, высокотехнологичными фишками и прочей «нудятиной» не буду. Рассказать о легком седане с мощью движка под 405 «кобыл» можно только фонтанируя эмоциями, но уж точно не фактами. Хотя, приличия ради, несколько цифр, всё же озвучу.

Итак, сердце японского седана — это V-образная 3-литровая битурбо установка. На сегодняшний день 6-цилиндровый мотор является самым мощным из тех, что когда-либо выпускался в стенах японского завода.

Каков этот движок в переводе с языка цифр на язык ощущений? Ха! Стоит лишь слегка надавить на гашетку, как нутро машины басовито начинает бурлить, словно электрический чайник за мгновение до отщелкивания выключателя, и эта вибрация приятной негой расползается по всему телу.

Звуки однозначно пробуждают у сидящего за рулем каких-то демонов, и они подначивают тебя, дескать, «ну, чего ты там мнёшься, как девчонка, давай, нажми нормально на педальку». И вот ты уже сделал «тапку в пол», машина стремительно набирает скорость, а всех сидящих на борту вжимает в спинки роскошных кожаных кресел.

АГЕНТ ПРОВОКАТОР

За считанные мгновения стрелка спидометра добирается до отметки в 100 км/ч, а ускорение и не думает заканчиваться. И лишь унылый голос тетки в навигаторе, сообщившей, что впереди висит камера на… (ну, в общем, не важно на сколько) привела меня в чувство реальности.

Вот она первая опасность данного автомобиля: он провоцирует тебя на лихачество, пробуждает жажду скорости и желание доминировать над всеми. Могу сказать, что для мальчиков-мажоров с неокрепшей детской психикой эта машина противопоказана.

ИДЕМ НА ВЗЛЕТ

Когда к космическим перегрузкам на старте привык и взор стал обращать внимание на всякие огонечки на приборной доске, стал напрягать постоянно мигающий значок, как я его называю, «пьяной машинки» (желтый индикатор, оповещающий, что срабатывает система курсовой устойчивости). От «раздражителя» решено избавиться, путем нажатия на кнопку выключения системы стабилизации. Что я вам хочу сказать…

Автомобиль открыл себя с новой стороны: во-первых, если слегка переборщить с нажатием на газ, колеса моментально срываются в пробуксовку. Причем, даже если ты уже едешь километров 60—70. Во-вторых, поскольку основная тяга Infiniti Q50 S приходится на заднюю ось, без электронного помощника с авто постоянно приходится бороться, вспоминая курсы контраварийной подготовки: руль в сторону заноса и отпускаем газ, ну и так далее. Вот вам и вторая опасность машины: при отключении системы стабилизации полёт в кювет — легче легкого. В общем, не балуйтесь с кнопочками.

Не меньше эмоций вызывает интерьер машины. Как же в ней все складно и гармонично: один элемент декора дополняет другой и плавно переходит в третий. При этом, всевозможные дизайнерские фишечки отнюдь не обделены функционалом. Рулевое колесо настолько идеально «сидит» в руках, что возникает чувство, будто ты родился, обнимаясь с ним.

Места здесь хватает вполне, чтобы комфортно разместиться «рулевому» и четверым его пассажирам. Нет, на заднем диване совсем хорошо вдвоем, но присутствие третьего пассажира не заставляет чувствовать себя селедкой в бочке. Кстати, багажное отделение рассчитано на 500 литров, что плюс-минус эквивалентно трем большим чемоданам или половинке Daewoo Matiz.

ОСТАВЬТЕ МНЕ КАК ХОРОШО

К хорошему очень быстро привыкаешь. И это третья опасность этого автомобиля. За несколько дней я настолько свыкся с мыслью, что я владелец крутой, мощной, элегантной машины, что по окончании тест-драйва впал в глубокую клиническую депрессию, вывести из которой сможет сущий пустяк — каких-то 3 435 000 рублей. Именно с этой отметки стартует ценник на роскошный Infiniti Q50 Sport.

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23 января 2019
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