Опасный спорт: тест-драйв «заряженного» Infiniti Q50 S

Похоже, семье придется потуже затянуть пояски. И знаете почему? Впрочем, оговорюсь сразу: грузить «ньютонметрами», историей марки, высокотехнологичными фишками и прочей «нудятиной» не буду. Рассказать о легком седане с мощью движка под 405 «кобыл» можно только фонтанируя эмоциями, но уж точно не фактами. Хотя, приличия ради, несколько цифр, всё же озвучу.

Итак, сердце японского седана — это V-образная 3-литровая битурбо установка. На сегодняшний день 6-цилиндровый мотор является самым мощным из тех, что когда-либо выпускался в стенах японского завода.

Каков этот движок в переводе с языка цифр на язык ощущений? Ха! Стоит лишь слегка надавить на гашетку, как нутро машины басовито начинает бурлить, словно электрический чайник за мгновение до отщелкивания выключателя, и эта вибрация приятной негой расползается по всему телу.