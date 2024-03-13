А теперь «Горбатый»: за сколько можно купить «Запорожец» прямо сейчас

Самый обсуждаемый и «хайповый» советский автомобиль – это, конечно, «Запорожец». Сколько легендарных фильмов, мультиков и анекдотов было создано о заднемоторной и заднеприводной малолитражке с крошечным объемом двигателя. Для одних он стал билетом в мир машин, а для других – мечтой из детства, которую надо обязательно осуществить. Почем обойдется реализовать задумку прямо сейчас, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Изначальная идея создать воистину народный автомобиль с низкой ценой, но вместительный и проворный – достойна всяческой похвалы. И то сказать: ну что еще мог себе позволить советский гражданин за 1800 рублей, которых изначально стоил самый первый ЗАЗ-965, недвусмысленно напоминающий «мышонка» из Турина? Легкий, с высокой проходимостью, ремонтопригодный и доступный – мечта, а не машина! Однако потом за дело взялись некоторые обстоятельства, существенно отягощающие жизнь начинающего советского автомобилиста.

Автомобиль был, мягко говоря, сыроват, поскольку к выпуску его готовили, как обычно, с опережением всех мыслимых и немыслимых сроков («теория пятилеток» в действии), а выпускали и вовсе на заводе, который никогда до этого машины не делал. Готовил-то «крутую тачку» МЗМА, чуть позже ставший «Москвичом», однако мощностей не хватило, так что спроектированную уже модель передали в Запорожье на завод «Коммунар».

Где в 1959 году и сошел с конвейера первый ЗАЗ-965, он же «Горбатый». Современное поколение хорошо знакомо с главной особенностью этого транспортного средства благодаря «Простоквашино»: именно его Дядя Федор с папой ремонтировали дома прямо на ковре.

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Действительно, автомобиль постоянно требовал внимания, а его владелец очень оперативно становился опытным автомехаником. Вынужденно и безальтернативно. Зато ДВС снимался и после заносился на третий этаж вдвоем и просто руками без лишних эмоций! Нехватка пространства в салоне компенсировалась гигантским багажником на крыше, а низкая мощность – высокой проходимостью: «Запор» пролезал везде, позволяя своим обладателям с помпой проезжать и на дачу, и на речку.

В 1966 году «Горбатому» на смену пришло новое поколение – ЗАЗ-966, он же «Ушастый». Тот же задний привод и заднее расположение силового агрегата, те же шутки, что нам забыли выдать мотор, но в багажнике есть запасной. Приколов и мемов про него хватает и в наши дни, но в 1976-ом «Ушастого» можно было купить за 3500 рублей.

И этим все объяснялось, ведь за двадцать четвертую «Волгу» государство просило 9200 руб., за «Копейку» – 5150, за «Троечку» – 5600, за «Москвич 2140» – 6800. Кстати, «Нива» в 1979 году стоила 11 000 «деревянных». Ну и кто был реальным мажором на советской дороге?

Фото globallookpress.com

Одно можно сказать точно: «Запорожец» остался в народной памяти в добром и веселом свете, а для многих и вовсе – детским воспоминанием, вызывающим слезу умиления. А может плюнуть на финансовую грамотность, «важные задачи» и прочие весомые доводы, да купить себе «Запор»? Закрыть гештальт прямо сейчас можно и за 15 000 рублей.

Это примерно пять баков бензина или три похода в магазин: за эту сумму продается самый дешевый ЗАЗ-966 с документами. Выглядит и едет он соответственно цене – плохо. Но уже за 45 000 можно приобрести автомобиль на ходу и с полом, комплектный, но нуждающийся в уходе и покраске. Красивый «Ушастый» обойдется в 300 000 рублей, а «Горбатый» в аналогичном состоянии – в 400 000: итальянский дизайн стоит денег.

«Экспонаты» и «капсулы времени» с крошечным пробегом, в заводском состоянии и внешним видом, достойным ретро-ралли, стоят около миллиона рублей. Такова сегодня цена за детскую мечту, теплое воспоминание и самое ламповое транспортное средство в нашей истории.