В продаже появился 40-летний «Москвич-412» с кусачим ценником

В Красноярске выставили на продажу уникальный «Москвич-412», которому стукнуло четыре десятка лет. Автомобиль, проехавший всего 4 тыс. км, оценивается в немаленькие 2 млн рублей.

На одном из популярных российских классифайдов раритет заметили наши коллеги из «Российской газеты». Судя по снимкам, которые владелец 412-го прикрепил к объявлению о продаже, кузов и салон машины выглядят так, как будто она только что сошла с конвейера. Обилие хромированных деталей добавляет редкому «Москвичу» особый лоск.

Заднеприводный отечественный ретромобиль приводит в движение классический 1,5-литровый двигатель УЗАМ-412, выпущенный в Уфе. Мощность силового агрегата составляет 75 л.с. Он работает в паре с четырехскоростной ручной трансмиссией.

Если говорить конкретнее, стоимость этого «Москвич-412» составляет 1 995 000 рублей. Видимо, нынешний владелец действительно не сомневается в том, что предлагает уникальный товар в отличном состоянии.