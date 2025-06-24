Культовый Mercedes 80-х с тюнингом AMG выставили на продажу за 45 млн рублей

На одном из популярных российских классифайдов появился в продаже уникальный Mercedes-Benz S-класса поколения W126. По словам нынешнего владельца, это один из редчайших подобных «немцев» на планете. Поэтому с учетом доработок от AMG седан 1989 года выпуска оценен в 45 млн рублей.

Судя по одометру, выставленный на продажу вышеупомянутый «Мерседес» проехал 75,5 тыс. км. Завод-изготовитель комплектовал такие машины моторами, объем которых не превышал 5,6 л, а предел по мощности составлял три сотни «лошадей». В объявлении указана именно такая силовая установка, однако хозяин машины уверяет, что под капотом шестилитровая версия, выдающая на 85 л.с. больше. Если верить комментариям, это подтверждают документы, где указаны и детали модернизации, и происхождение «мерина».

Помимо технической начинки, ищущий нового владельца S-класс отличается от собратьев усиленными тормозами, оригинальным выхлопом и нестандартными аэродинамическими элементами. Интерьер украшают дополнительные деревянные накладки.