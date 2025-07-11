Объявление о продаже 10-летней «Приоры» признали самым популярным в июне

В начале лета 2025 года россияне чаще всего обращали внимание на предложения частных продавцов, решивших пристроить в хорошие руки LADA Priora, Kia Rio и Hyundai Creta с пробегом.

Эксперты сервиса «Авто.ру Бизнес» составили рейтинг, ориентируясь на количество звонков по каждому объявлению за первые три дня с момента публикации. В список попали автомобили не старше десяти лет, проехавшие максимум 200 тыс. км. У них было не более одного ДТП и трех владельцев по ПТС.

В итоге на первом месте оказалась старая добрая LADA Priora, сошедшая с конвейера в 2015 году. Ее пробег составил 143,5 тыс. км, а цена — 360 тыс. рублей. За первые трое суток такой «ласточкой» заинтересовались 91 раз.

Вторую строчку занял кроссовер Hyundai Creta 2017 года выпуска стоимостью 1,2 млн «целковых», проехавший 177 тыс. км. За три дня по душу «корейца» поступило 70 звонков.

Тройку лидеров замыкает десятилетний Kia Rio, «намотавший» 123 300 км на одометре. С ценником 699 тыс. «деревянных» объявление о продаже провисело всего 1 день, за который хозяину позвонили 64 потенциальных покупателя.