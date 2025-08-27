Эксперт перечислил автомобили Mitsubishi, которые не стоит брать на вторичке

На вторичном авторынке России автомобили Mitsubishi пользуются довольно высоким спросом. Однако далеко не все модели «трех бриллиантов» заслуживают внимания. А какие именно машины стоит обходить стороной, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» автоэксперт Александр Ковалев в первую очередь назвал «опасной» моделью Mitsubishi Lancer. Независимо от поколения — восьмого, девятого или десятого — ключевая проблема заключается в том, что благодаря реноме спортивного авто и ореолу легендарной модификации Evolution эти машины часто приобретают молодые водители. Те, что увлекаются бюджетным тюнингом и пренебрегают качественным сервисом.

Как следствие, на вторичном рынке «Лансер» превращается в своеобразную лотерею, где очередной покупатель почти мгновенно становится тем, кого удача обошла стороной.

Кроме того, по его словам, следует воздержаться от покупки электромобилей «трех бриллиантов», особенно хетчбэка iMiEV. Он должен был навязать конкуренцию Nissan Leaf, но не смог: из-за неоднозначного внешнего вида, маломощного двигателя и сомнительной долговечности. Эти факторы сформировали крайне неоднозначную репутацию модели.

Помимо прочего, к автомобилям Mitsubishi, которые не смогли добиться популярности благодаря своей безотказности или выдающимся качествам, эксперт также причислил Mirage, Colt и Diamante.