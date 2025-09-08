Три модели Mazда, от покупки которых стоит воздержаться

Компания Mazda имеет репутацию производителя комфортных, технологичных и надежных автомобилей, но и у этого японского бренда есть свои «подводные камни». Какие, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Так, автомобильный эксперт Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой» предупреждает: некоторые модели марки могут доставить больше хлопот, чем радости и называет три самых проблемных модели бренда, от покупки которых он настоятельно рекомендует воздержаться.

ПРОБЛЕМНЫЙ СЕДАН

Первой в его списке идет Mazda 6 (GH), выпускавшаяся в 2007-2012 годах. Несмотря на статус бизнес-класса, это поколение «шестерки» стало головной болью для многих владельцев. Достаточно сказать, что автомобиль за время производства побил рекорды по отзывным кампаниям. Главные беды — подверженность к коррозии, недолговечная подвеска и капризная топливная система. Низкая цена на вторичном рынке — не подарок, а аванс за будущие ремонты.

ДОРОГОЕ ХОББИ

Второй в этим антирейтинге идут Mazda RX-7/RX-8. Эти культовые спорткары с роторным двигателем — мечта многих, но реальность сурова. Их уникальный мотор отличался не только мощностью, но и ненадежностью: огромный аппетит к топливу и маслу, короткий срок службы и эксклюзивные дорогие запчасти. Это выбор для фанатов, готовых к бесконечным вложениям, а не для тех, кто ищет просто автомобиль для повседневной езды.

НЕНАДЕЖНЫЙ КРОССОВЕР

Ну и заключает этот «мартиролог» кроссовер Mazda CX-7. Попытка Mazda создать продвинутый SUB в середине 2000-х оказалась провальной. Владельцы столкнулись с хроническими «родовыми» болезнями многообещающей новинки рынка: турбомотор активно «ел» масло, кондиционер ломался с пугающей регулярностью, а электрика вела себя непредсказуемо. С годами эти проблемы лишь усугубляются, превращая покупку в источник постоянных финансовых трат.

Короче говоря, если вы ищете на вторичном рынке подержанный автомобиль для спокойной эксплуатации, эти три модели Mazda — не ваш вариант. Их приобретение может оказаться не выгодой, а самой настоящей ловушкой для кошелька.