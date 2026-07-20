Россиянам рассказали, какие авто меньше всего обесценились в апреле-июне 2026-го

С апрель по июнь лидером по сохранности остаточной стоимости в России признан отечественный внедорожник LADA Niva Travel. Он сумела удержать 95,40% в годовом выражении, что вылилось в 1 434 824 рублей. Такая «Нива» стала лидером в категории подержанных лизинговых легковушек в возрасте одного года.

Актуальной статистикой поделилось в своем канале в мессенджере «Макс» Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), опубликовав результаты совместного исследования с Объединенной Лизинговой Ассоциацией (ОЛА). Эксперты рассчитали средние прайсы, ориентируясь на предложения, размещенные на платформах агрегаторов.

Тем временем среди двухлетних машин чемпионский титул достался той же Niva Travel, но с показателем 89,54%, если проводить параллель с вторым кварталом 2024-го. Дело дошло до 1 184 439 рублей.

В гонке трехлетних подержанных автомобилей, которые чаще всего брали в лизинг, вперед вырвалась самая бюджетная модель АВТОВАЗа ­- LADA Granta. Она сохранила 100,63%, если сравнивать результат с апрелем-июнем 2023-го. Средний прайс достиг отметки 796 352 рублей.