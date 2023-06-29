Yamaha решила прекратить выпуск снегоходов

Процесс «прощания» будет проходить поэтапно. Так, японские потребители отныне не будут получать новых моделей бренда. А модельный ряд снегоходов 2024 года, который в настоящее время находится в разработке, запустят на прочие рынки осенью 2023-го. Европа лишится снегоходов японского бренда в 2024 году. А еще через год это случится и в Северной Америке. Накопленные запасы техники будут постепенно распродаваться.

Японцы обещают «обеспечить доступность запчастей, обслуживание и связанную с этим удовлетворенность клиентов как сейчас, так и после окончательного прекращения производства сноумобилей». Представители Yamaha утверждают, что уход с рынка снегоходов на консолидированные бизнес-результаты компании повлияет в минимальной степени.

Сообщается, что не существует никакого плана по замене снегоходного бизнеса чем-то еще в портфолио производителя. Ресурсы, высвободившиеся благодаря прекращению выпуска «снежиков», Yamaha намерена направить «на текущую деловую деятельность и новые растущие рынки».