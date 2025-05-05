Вторичный рынок мотоциклов в России показал резкий рост

За первые три месяца 2025-го в России было продано 12,8 тысяч единиц мототехники с пробегом, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 40%. Японские производители сохраняют лидерство, занимая почти половину вторичного рынка.

По данным агентства «Автостат», наибольшим спросом на вторичке пользуются мотоциклы Honda — их суммарные продажи достигли 2,3 штук. В тройку самых популярных марок также вошли Yamaha с общим показателем в 1,9 тысячу реализованных байков и BMW с 1,3 тысячи единиц.

В модельном рейтинге на первом месте оказались спортивные Honda CBR (реализовано 445 ед.), на втором — классические Honda CB (378 ед.). А вот третьим стал чешский мотоцикл Jawa 350 (305 перепроданных экземпляров), обогнавший многие современные японские и европейские модели.

Китайские производители пока занимают скромную долю рынка (11%), уступая не только японским, но и немецким (10%) брендам. У отечественной мототехники при этом лишь 8,5% от общего объема продаж.