В Беларусь на машине в 2026 году: маршрут, расстояние, как избежать подводных камней

В последние годы Беларусь стала одним из популярных направлений для автопутешествий. И это объяснимо: не нужно оформлять визу, можно ехать по внутреннему паспорту, в стране качественные трассы, пересечение границы не представляет проблем. К тому же в Беларуси есть куда поехать на машине и что посмотреть и с точки зрения природы, и с точки зрения памятников архитектуры. Еще один бонус: все говорят на русском, а еще повсеместно принимают карты МИР. Ну и, конечно, путешествие на машине в Беларусь — экономичный вариант. Если в пути не обнаружатся непредвиденные обстоятельства, как произошло с обозревателем «МК». Рассказываем о том, что нужно знать до поездки и как к ней подготовиться.

Что нужно знать до поездки и как избежать неприятностей

СКОЛЬКО ЕХАТЬ В МИНСК НА МАШИНЕ

Мы выбрали «лайт-маршрут» из Москвы с проживанием в Минске и осмотром окрестных достопримечательностей. Расстояние по маршруту «Москва-Минск» составляет около 750 км. Примерно такая же протяженность (около 800 км) дороги, если ехать на машине из Спб в Минск.

Этот путь вполне реально преодолеть за один день, особенно если выехать пораньше. Но, чтобы сократить время в пути на машине в течение дня, мы решили ехать с остановкой в Смоленске (внимание: GPS в Смоленске не работает, если решите сделать так же, составьте маршрут по городу заранее). Итого: на дорогу ушло двое суток в одну сторону.

Что с ценами: в Минске мы провели 5 ночей, аренда двухкомнатной квартиры в уютном районе паре километров от центра, рядом со знаменитым Комаровским рынком, обошлась в 16 тысяч рублей. Отель в Смоленске стоит от 2 тысяч рублей в сутки с завтраком.

Фото Roman Naumov/globallookpress.com

ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ В БЕЛАРУСЬ

Машину перед поездкой стоит проверить в сервисе. Мы выполнили диагностику, помыли железного коня, подкачали шины и заправили полный бак бензина и полный бачок стеклоомывателя.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НА МАШИНУ НУЖНЫ В БЕЛАРУСИ

Прежде всего, страховка на машину. Для поездок по Беларуси требуется местный полис ОСАГО, так называемый «синий полис». Его можно оформить в России в любой страховой компании (стоимость — 1070-1100 рублей за минимальный срок 2 недели). Или купить по дороге — уже после Смоленка на трассе будет масса палаток с надписью «Синий полис». Учтите, что за отсутствие «синей карты» местные гаишники выписывают штраф в размере около 200 долларов.

Остальные документы на машину стандартные — российское водительское удостоверение (действует в Беларуси); СТС; доверенность, в случае если автомобиль не принадлежит водителю.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В БЕЛАРУСЬ

Въезжать в Беларусь можно как по российскому, так и по заграничному паспорту. Гражданин России может находиться в стране без регистрации до 90 дней, регистрация не требуется. Если вы путешествуете с ребенком до 14 лет, ему нужен загранпаспорт. Если ребенок старше — российский паспорт. Если ребенок выезжает за границу без родителей, потребуется их нотариально заверенное согласие.

Можно (но не обязательно) оформить медицинскую страховку. Бесплатно в стране россиянин может рассчитывать только на экстренную медицинскую помощь.

На животных нужен пакет ветеринарных документов с отметками о вакцинации.

Фото Aleksey Smyshlyaev/globallookpress.com

ЧТО ВЗЯТЬ В ДОРОГУ

В дорогу можно взять с собой легкие перекусы, кофе в термосе, воду, особенно если вы путешествуете с ребенком. На российском участке трассы довольно много разорившихся кафе, поэтому поиск точки общепита может занять час-другой. Однако цены в таких заведениях, как правило, очень умеренные, а еда — вкусная и домашняя. Например, холодный борщ стоит 200 рублей, пирожок — 50 рублей, кофе — 100 рублей.

МАРШРУТ В МИНСК НА МАШИНЕ

На российском участке автострады М1 «Беларусь» есть платный участок (цена проезда — 280 рублей). Ехать по нему особого смысла нет — скоростной режим на бесплатном участке такой же. Два светофора на бесплатном отрезке добавят к поездке от силы 5 минут.

После пересечения границы начнется платная трасса до Минска. К счастью, для легковых автомобилей из России, зарегистрированных на физическое лицо, она бесплатна так же, как и для белорусских.

Пропускной пункт «Красная горка» работает круглосуточно. На границе особых очередей нет. Пограничник попросит паспорта всех пассажиров автомобиля. Кроме того, придется открыть багажник. После чего можно ехать — расстояние от границы до Минска составляет около 260 км. Качество дороги прекрасное.

Фото avtovzglyad.ru

Внимание: бензин в Беларуси стоит дороже, чем в Москве; АЗС на трассе встречаются реже. Так, литр 92 бензина стоит 2,6 белорусских рубля (около 75 российских); 95-го — 2,7 РБ (около 77 наших). Поэтому лучше заправить полный бак до пересечения границы.

На платной трассе есть остановки — как платные, так и бесплатные. На них чаще всего есть туалеты (тоже платные или бесплатные, но при этом все очень чистые). Во всех платных туалетах принимается оплата картой МИР.

Внимание: на протяжении всей трассы от пересечения границы до въезда в Минск мы не встретили ни одного автосервиса. Точнее, был один, но оказалось, там занимаются исключительно заправкой кондиционеров. К сожалению, сервис был очень нужен — бортовой компьютер показал «неисправность двигателя». Местные подсказали нам, что сервисы есть в городах, если съехать с трассы. Но, с учетом плохой навигации, мы решили не рисковать, а дотянуть до Минска.

КАК РАСПЛАЧИВАТЬСЯ В БЕЛАРУСИ

Карту МИР принимают в Беларуси практически везде. Даже уличные торговцы рассадой на рынке имеют специальные картоприемники. Исключения — хозяева частных квартир, чаще всего, предпочитают наличку. Кроме того, наличные деньги могут понадобиться в некоторых монастырях, где продают собственную продукцию (квас, рыбу, пирожки).

Официальный курс РБ к рублю российскому — 1:26. Но с карты оплата списывается по курсу примерно 1:29.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, WI-FI И ОНЛАЙН-КАРТЫ В БЕЛАРУСИ

С проблемой связи мы столкнулись сразу после пересечения границы. Несмотря на то, что между Россией и Беларусью установлен единый международный роуминг, мобильный интернет перестал работать. Вместе с ним перестали работать все имеющиеся карты (Яндекс, Органик-мэп и пр.). Чтобы их перезагрузить, был необходим был доступ к wi-fi.

Фото avtovzglyad.ru

В некоторых местах он ловится — прежде всего, в ресторанах и кафе. Но, например, в крупных сетевых магазинах или на АЗС wi-fi доступен только для обладателей белорусских сим-карт. С этим мы сталкивались на протяжении всей поездки.

Несколько раз время путешествия мы попадали в истории, когда навигатор переставал грузить маршрут — и приходилось просить местных жителей раздать интернет. Как правило, местные отзывчивы и с радостью помогают.

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ И ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ

Сразу после пересечения границы вас ждет новый скоростной режим — 120 км/час. Но! В Беларуси максимальное допустимое превышение скорости составляет не 20, а 10 км/час. Далее выписывается штраф. Минимальный — 1200 рублей, далее по нарастающей, до 14200 рублей. Льготного периода оплаты нет, так что никакой 25-процентной скидки.

Правила дорожного движения в Беларуси немного отличаются от наших. Так, запрещено перестраиваться на перекрестках. При приближении спецтранспорта нужно остановиться у обочины. А некоторые ограничения на остановку и стоянку строже, чем в России.

Парковки в Минске есть как платные, так и бесплатные. С 9 до 18 часов по будням в центре города стоянка платная, ночью, в выходные и праздничные дни — бесплатно.

Фото Petrov Sergey/globallookpress.com

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛАСЬ МАШИНА: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Увы, эта ситуация сильно скорректировала наши планы. Я была уверена (и впоследствии это подтвердили все опрошенные эксперты), что причиной «кашля», плохого хода и сигнала о неисправности двигателя стал некачественный бензин, полученный на одной из сетевых заправок Смоленщины. Ситуация сегодня, к сожалению, нередкая.

Но машину однозначно нужно было показать мастеру. Поэтому, как только мы заселились, стали искать сервис. Запись в многие ближайшие оказалась занятой на неделю вперед. Но в одном (с высоким рейтингом и хорошими отзывами) нам повезло — согласились принять машину вечером следующего дня.

Версию о плохом бензине тут отмели сразу же по телефону, что показалось странным. Проведенная диагностика показала необходимость замены свечей (хотя я меняла их около 6 тысяч километров назад). При этом мастера намекнули, что этим дело не кончится — после замены свечей будет понятно, нужна ли замена катушки.

За замену свечей попросили 350 РБ (более 11 тыс. рублей). Цену объяснили тем, что свечи будут наилучшими, японскими, иридиевыми. А вот катушка, если случится, обойдется уже в 550 РБ (около 15 тыс. рублей). В любом случае, утром мастера должны были отзвониться после замены свечей, а я — принять решение о катушке, если необходима замена.

По факту никто не позвонил до обеда, и, когда я позвонила сама, выяснила, что катушка уже заказана — и все будет в лучшем виде. На следующий вечер, когда я забирала машину, мне отказались показать коробки от дорогостоящих деталей и чеки на них, просто вписали их артикулы в какую-то бумажку.

Оплатить ремонт хозяин сервиса слезно попросил переводом на его российскую карту (кстати, перевод с нашей карты на белорусскую невозможен) — чтобы избежать высоких белорусских налогов.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Еще через день я увидела помятый порог машины (увы, не заметила сразу). Выгибать его за немалую сумму предстоит в Москве. Ну и в день отъезда, километров через 200 от Минска, вновь зажегся индикатор «неисправность двигателя». Попасть на развод можно в любом сервисе, но эта история сильно омрачила впечатления о нашей поездке.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В МИНСКЕ

Минск подвергся значительным разрушениям в годы Великой Отечественной войны, и от его исторического облика осталось не так много. Послевоенный центр города активно застраивался во второй половине XX века и с тех пор практически не претерпел изменений. Прогуливаясь по его улицам, можно ощутить атмосферу СССР, какой она запечатлена на старых открытках и в фотоальбомах того времени.

5 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ СТОЛИЦЫ БЕЛАРУСИ, КОТОРЫЕ СТОИТ УВИДЕТЬ

· Ворота Минска. Уникальный архитектурный комплекс находится на Привокзальной площади. Он представляет собой два симметричных 11-этажных здания-башни по углам пятиэтажек. Это место — один из архитектурных символов Минска.

· Площадь Независимости. Крупнейшая площадь столицы Беларуси, где находятся как правительственные здания, так и известные достопримечательности — Красный костел, светомузыкальный фонтан, памятник «Колокол Нагасаки».

· Красный костел. Самый известный католический храм Минска, включен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

· Остров слёз (Остров мужества и скорби). Мемориал посвящен белорусским воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане в 1979—1989 гг. Он находится на искусственном острове на реке Свислочь, в центре Старого Минска. Попасть туда можно по перекидному арочному мосту.

· Музей истории Великой Отечественной войны. Единственный музей в Беларуси, созданный в годы фашистской оккупации. Это крупнейшее собрание артефактов по истории войны. Особенность музея — широкое использование реконструкций.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Мы также заехали в Ботанический сад Минска — он оказался неожиданно огромным, на его посещение лучше выделить целый день. Погуляли по старому городу. К сожалению, так и не удалось застать в рабочем состоянии светомузыкальные фонтаны Минска — их постоянно отключали из-за погодных условий (ветер, дождь, низкая температура).

Кстати, по городу мы передвигались в основном на велосипедах, привезенных с собой из Москвы. Велодорожки в городе отличные, они пересекают Минск с севера на юг и с запада на восток.

КУДА МОЖНО СЪЕЗДИТЬ В БЕЛАРУСИ НА МАШИНЕ

Беларусь — страна с богатой историей, сохранившимся памятниками архитектуры, вкусной кухней и душевным гостеприимством. На машине можно съездить во многие города:

· Брест. Расстояние от Минска — около 350 км. Здесь находится знаменитая Брестская крепость.

· Несвиж. Расстояние от Минска — около 120 км. Туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть уникальный дворцово-замковый комплекс — памятник архитектуры XVI—XVIII веков.

· Полоцк. Расстояние от Минска — около 230 км. Здесь можно насладиться красивыми видами соборов, монастырей и местных озер, посмотреть музеи и памятники.

· Витебск. Расстояние от Минска — около 290 км. В городе находится множество памятников и музеев. Он непременно понравится ценителям современного искусства, ведь Витебск называют «колыбелью русского авангарда».

· Гродно. Расстояние от Минска — около 275 км. Город с богатой историей и архитектурой считается «самым европейским» в Беларуси. Туристы приезжают сюда, прежде всего, чтобы увидеть Старый и Новый замки.

· Гомель. Расстояние от Минска — около 310 км. Это второй по величине город в Беларуси. Визитная карточка Гомеля — дворец Румянцевых и Паскевичей.

· Пинск. Расстояние от Минска — около 300 км. Исторический центр напоминает европейские города. Обязательно стоит посмотреть монастырь францискианцев, краеведческий музей и костел Успения Пресвятой Девы Марии.

· Могилев. Расстояние от Минска — около 200 км. Точки притяжения туристов — Ратуша, восстановленная в начале 2000-х годов, православный Никольский монастырь — один из старейших в Беларуси, площадь Звезд, где можно сделать интересные фото.

Кроме того, в автомобильной доступности находится знаменитая Беловежская пуща. Расстояние от Минска — около 350 км.

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Также в 15 км от Минска в селе Озерцо есть Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Это музей под открытым небом, где собрана уникальная коллекция традиционных белорусских построек и предметов народного быта со всех уголков страны. Здесь посетители могут познакомиться с архитектурой, культурой и традициями белорусского народа, окунувшись в атмосферу прошлого. Стоимость посещения — 15 РБ (около 440 рублей).

Примерно в 50 км от столицы Беларуси расположен туристический комплекс Сула. Первый в Беларуси парк интерактивной средневековой истории «Великое княжество Сула» находится на живописном берегу одноименной реки. Стоимость входа без экскурсии — 45 РБ, с экскурсией — 60 РБ (около 1800 рублей). Однако вся прелесть этого места — именно в экскурсии, которая проходит интерактивно, начиная с путешествия на драккаре, аналогичного тем, на которых совершались легендарные походы из варяг в греки, из Балтики к Чёрному морю.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОЕЗДКЕ В БЕЛАРУСЬ НА МАШИНЕ: КРАТКО

Дорогу «Москва-Минск» и «Минск-Москва» можно преодолеть за день (время в пути на машине составит 8-10 часов), но можно сделать остановку.

— Перед поездкой следует пройти ТО, но никто не застрахован от непредвиденной поломки.

— Бензин в Беларуси дороже, так что лучше заправиться заранее.

— Нештрафуемый лимит превышения скорости составляет 10 км/час, штрафы выше.

— Карты МИР берут везде, а вот с wi-fi могут возникнуть проблемы.

В Беларуси много интересных городов и достопримечательностей. Если вы путешествуете на автомобиле, можно не ограничиваться пребыванием в Минске. Расстояние от столицы до разных туристических мест — от 15 до 350 км.