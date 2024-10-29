Грязь, болота и адреналин: асы джип-триала собрались на главной гонке осени

Во второй половине октября состоялась гонка RFC Moscow — одно из самых известных соревнований для внедорожной техники по преодолению бездорожья, причем в самых крайних его проявлениях. Самые отчаянные фанаты джип-триала и трофи-рейдов выявляли лучших на сложнейшей трассе. Партнером гонки выступил Обнинский производитель моторных масел, технических жидкостей и другой автохимии SINTEC Lubricants. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Rainforest Challenge Moscow — это экстремальное соревнование по преодолению бездорожья, которое состоялось в минувший уикенд в российской столице. Последний раз подобные соревнования проводились здесь 11 лет назад, и вот вновь такая гонка порадовала огромное число московских и российских поклонников джип-триала. Спортсмены преодолевали восемь сложнейших спецучастков, упорно штурмуя крутые подъемы и спуски, покоряли болотистые участки, водные преграды и активно принимали «грязевые ванны».

Благодаря тому, что от МКАД до места действия можно было доехать буквально за 10 минут, состязания увидело немалое количество зрителей, для которых были организованы большие парковки, туалеты, информационные стенды, а также кафе и места продажи сувениров.

«Мы часто поддерживаем подобные гонки и тестируем технические жидкости и автохимию в условиях высоких нагрузок. Наши разработки позволяют защитить мотор во всем рабочем диапазоне оборотов, предотвратить перегрев двигателя даже в условиях полного отсутствия обдува ввиду забитых грязью радиаторов и срезанных в бродах крыльчатках вентиляторов, а также обслужить автомобиль даже в таких полевых условиях» — прокомментировал Александр Пахутко, директор направления «Автохимия» компании из Обнинска.