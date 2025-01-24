Замес в Васильевском: мастера мотокросса и супер-эндуро начали сезон

Правда, при практически полном отсутствии снега стартовать гонщикам, которых было около 200, пришлось по грязи и глине. Но атмосфере состязаний это никак не помешало. Спортсмены показали красивую и упорную борьбу за призовые места.

Напомним, что «Русская зима» — гонка в классах мотокросс и супер-эндуро, которая проводится ежегодно на трассе спорткомплекса «Красные крылья». В этом году она стала одним из первых в России соревнований сезона по мотокроссу и суперкроссу.

Состязание доступно для участников разного возраста, пола и уровня подготовки — от юниоров до мастеров, выступающих на самой разнообразной технике. Есть здесь и отдельные подклассы: типа «China» (для китайских мотоциклов) и класс «Open» для байков, рассчитывающих выдержать любую конкуренцию.

Фото организаторов.

В частности, в подклассе «Китай без шипов» первенствовала команда Kayo, чей представитель Матвей Широков на стоковом мотоцикле Kayo K6-R занял первое место. Вторым здесь стал Иван Анцыгин на мотоцикле GR8 T300L, представлявший команду Роллинг Мото. Замкнул тройку Коровин Олег на BSE M2.

— Хорошо зашли в 2025 год, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» итоги мероприятия менеджер команды Kayo Racing Петр Нестеров. — Результат был ожидаемый. Команда готовилась все праздники, мотоциклы обслужены и подготовлены. Так что говорить, что приятно удивлен, не буду. Надежная техника и нацеленная на результат команда — это все что нужно для победы.