Старт большого сезона SMP TCR Russia: на трассу выходит обновленная LADA Vesta TCR

16-17 мая на подмосковной трассе Moscow Raceway открывается новый сезон SMP TCR Russia — самой престижной кольцевой серии страны. В борьбу за чемпионский титул традиционно вступит заводской коллектив АВТОВАЗа — LADA Sport ROSNEFT, информационную поддержку которого впервые будет обеспечивать и портал «АвтоВзгляд». Сезон продлится до начала октября и пройдет на автодромах Подмосковья, Казани, Нижнего Новгорода, Чечни, Ленинградской и Смоленской областей.

Напомним, что SMP TCR Russia — топовый класс Российской серии кольцевых гонок, в рамках которого разыгрывается чемпионат страны. Машины здесь построены по техническим требованиям международной категории TCR (Touring Car Racing), применяемой более чем в двадцати национальных и континентальных турнирах, включая мировой TCR World Tour.

А если говорить об история гоночного подразделения АВТОВАЗа, то она берет начало 13 марта 1971 года, когда первый генеральный директор Волжского автозавода Виктор Поляков подписал приказ о создании конструкторского бюро форсированных испытаний. В том же году экипажи на ВАЗ-2101 завоевали главный командный приз ралли-марафона «Тур Европы», преодолев свыше 14 000 километров.

В дальнейшем коллектив побеждал на этапах чемпионата мира по ралли, выступал в легендарной гонке «Париж-Дакаре», брал титулы чемпионата Европы по автокроссу и участвовал в кузовном WTCC. С 2015 года, после прихода генерального спонсора, команда носит название LADA Sport ROSNEFT. В Российской серии кольцевых гонок она дебютировала в 2017 году и за прошедшие сезоны собрала девять личных и девять командных чемпионских титулов, выступая на модели LADA Vesta: серийном седане, превращенном в боевую машину.

Фото LADA Sport ROSNEFT

Vesta TCR — самый, пожалуй, самый технологичный спортивный автомобиль, когда-либо построенный в Тольятти. Внешне машина сохраняет узнаваемые черты серийной версии, но это сходство обманчиво: переработке подверглись практически все ключевые узлы.

Главное правило класса — кузов остается от обычного автомобиля, но вокруг него разрешено создавать настоящий гоночный снаряд. У Vesta TCR расширенная колея, развитая аэродинамика с агрессивным передним сплиттером, расширителями арок и крупным антикрылом на крышке багажника, что обеспечивает прижимную силу на высоких скоростях.

Под капотом — форсированный турбированный двигатель мощностью около 350 лошадиных сил, работающий в паре с секвентальной коробкой передач с подрулевыми лепестками. От прежних 1,6-литровых моторов команда перешла к более мощному и тяговитому агрегату, отвечающему актуальным требованиям TCR.

Тормозная система — гоночная, с многопоршневыми суппортами и вентилируемыми дисками; подвеска — полностью настраиваемая, с регулируемыми амортизаторами и геометрией. Салон лишен всего лишнего: только каркас безопасности, спортивное анатомическое кресло пилота с 6-точечными ремнями, мультифункциональный руль и приборная панель с гоночной телеметрией. Снаряженная масса — около 1300 кг, разгон до 100 км/ч укладывается примерно в пять секунд, а максимальная скорость на длинных прямых превышает 240 км/ч.

1/4

В этом сезоне на трассы выйдет существенно обновленная Vesta TCR — основой стало новое поколение серийного седана. Регламент TCR разрешает крупную модернизацию техники не чаще чем раз в три года, и нынешний рестайлинг команда готовила долго и тщательно. Изменены аэродинамика, развесовка, настройки шасси, доработана силовая установка. По расчетам инженеров, новая версия должна вернуть команду в число основных претендентов на титулы.

За годы выступлений Vesta TCR сражалась на трассе с Hyundai Elantra N, Volkswagen Golf GTI, Honda Civic Type R и даже Audi RS3 LMS — и не просто конкурировала, а побеждала. На счету модели два личных чемпионских титула России и три победы в командном зачете.

За рулем двух заводских седанов — москвич Иван Чубаров и уроженец Свердловской области Артем Северюхин. Несмотря на возраст — 26 и 19 лет соответственно — оба пилота уже имеют солидный спортивный багаж.

Иван Чубаров пришел в автоспорт еще ребенком и прошел классическую школу картинга, где брал титулы российского уровня. В кузовных гонках он выступает несколько сезонов и заслужил репутацию пилота, способного выжать из машины абсолютный максимум. Три года назад Чубаров стал вице-чемпионом России, уступив победителю всего два очка при том, что оба соискателя набрали более 250 баллов.

1/3

В прошлом сезоне, когда уходящее поколение Vesta TCR уже объективно проигрывало более свежим иномаркам, Иван продолжал выигрывать квалификации — а это всегда работа на пределе возможностей машины и человека. Одну из гонок он провел в стиле, достойном легенд автоспорта: на подсыхающей после дождя трассе, где все решает чувство сцепления покрышек с асфальтом, парень оторвался от второго призера почти на 30 секунд.

Артем Северюхин — один из самых перспективных российских гонщиков своего поколения. Картинговую карьеру он строил не только в России, но и в Европе, где боролся с будущими звездами международного автоспорта. В 2024 году Артем впервые попробовал себя за рулем гоночной формулы и уверенно справился с переходом на принципиально иной тип техники. Специалисты отмечают у него редкое сочетание скорости и интуиции: несмотря на молодость, Северюхин чаще принимает собственные решения, а не следует подсказкам инженеров — и эти решения, как правило, оказываются выигрышными.

Российская серия кольцевых гонок открыта для болельщиков так, как это редко бывает в большом автоспорте. Зрители могут пройти по стартовой решетке во время подготовки машин к заезду, попасть с экскурсией в боксы команд, испытать себя на профессиональных симуляторах или прокатиться пассажиром суперкара.

Интрига сохраняется до финала: победителя квалификации во второй гонке этапа отправляют на десятое место стартовой решетки, а лидер уикенда получает 40-килограммовый балласт. Неудивительно, что три последних сезона разрыв между чемпионом и вице-чемпионом составлял всего 2, 3 и 4 очка.

Короче говоря, новый сезон SMP TCR Russia обещает плотную борьбу, обновленную Vesta и громкие фамилии молодых российских пилотов. А читатели «АвтоВзгляда» теперь смогут не только следить за гонками, но и болеть за заводскую команду АВТОВАЗа LADA Sport ROSNEFT, чьи цвета украшает отныне и логотип нашего портала.