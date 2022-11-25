В компьютерных базах московской ГИБДД опять начались сбои

– В связи с проведением технологических работ, направленных на улучшение скорости обработки данных и проведением модернизации оборудования, с 24 ноября возможны перебои с осуществлением предварительной записи по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности подразделений ГИБДД города Москвы, — говорится в сообщении, распространенном столичной ГАИ.

Характерно, что обо всех предыдущих сбоях в полицейских базах данных становилось известно лишь после массовых сообщений от самих автовладельцев в соцсетях. Когда они по несколько дней подряд не могли записаться на прием в ГИБДД для регистрационных действий с авто или на экзамен. Судя по всему, на этот раз Госавтоинспекция сообразила, что дожидаться волны возмущенных публикаций все-таки не стоит и решила «признаться во всем заранее».