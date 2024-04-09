Камеры ГИБДД научились фиксировать еще одно нарушение ПДД

Нарушений ПДД, за которые штрафуют посредством камер автоматической фотофиксации, стало больше. Комплексы научились «выписывать постановления» за стоянку на направляющих островках. Правда, пока только в Москве.

Теперь в автоматическом режиме наказывают и за остановку на «островках»

О том, что Центр организации дорожного движения Москвы и ГИБДД столицы начали с помощью камер фиксировать стоянку на направляющих островках, сообщил «Коммерсант». По данным наших коллег, комплекс, выявляющий такое нарушение в автоматическом режиме, пока лишь один — в Лефортово, на набережной Академика Туполева. Но не исключено, что в обозримом будущем их станет значительно больше.

Так называемые направляющие островки выделяют либо конструктивно с помощью бордюров, либо посредством дорожной разметки, и в последнем случае водителям ничего не мешает заезжать в «безопасную» зону и даже оставлять в ней автомобили. Хотя это запрещено: за такое нарушение предусмотрен административный штраф в размере 2500 рублей по ч. 5 ст. 12.19 КоАП. Камера «выписывает» его в том случае, если машина находится на «островке» более 5 минут.