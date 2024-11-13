Мигрантов-водителей хотят сразу лишать «прав» за малейшее нарушение ПДД

Документ, согласно которому иностранные и международные удостоверения водителей-нарушителей можно будет признавать в России недействительными, подготовили в ЛДПР. Депутаты фракции во главе со своим лидером Леонидом Слуцким собираются внести предложение в нижнюю палату парламента. Речь идет о поправках в закон «О безопасности дорожного движения».

Как сообщает ТАСС, иностранные «права» планируют аннулировать с того момента, когда постановления по делу об административном правонарушении будут вступать в законную силу.

Пока иностранные водительские «права» можно использовать в течение 12 месяцев с даты оформления гражданства РФ или вида на жительство. Либо с даты первого после получения удостоверения въезда в нашу страну. Сейчас такая отсрочка позволяет не только пользоваться льготами добросовестным водителям. Она дает возможность садиться за руль тем, кто не обладает нужными знаниями, и не соблюдает необходимые требования на дорогах, что в итоге повышает риск ДТП.

По словам авторов законопроекта, количество аварий с участием водителей с иностранными «правами» за прошлый год увеличилось на 6,5%. Погибших в них стало больше на 4,5%, а пострадавших — на 8,5%.