Гаишники начнут отбирать «права» из-за проблем водителей со здоровьем

В Госдуме вернулись к обсуждению законопроекта 2022 года, принятому в первом чтении. Суть в том, что ГИБДД, не дожидаясь регулярного медосмотра раз в 10 лет, сможет отзывать водительские удостоверения у россиян с пошатнувшимся здоровьем.

Как сообщает «Коммерсантъ», в рамках подготовки ко второму чтению в законопроект внесены поправки, дающие возможность снова сесть за руль, пройдя необходимое лечение.

Медикам предстоит отслеживать появление противопоказаний для управления автомобилем, в зависимости от чего будут назначать внеплановые обследования. Если у кого-то всплывет недуг, это передадут в базу Минздрава, доступную для просмотра дорожным инспекторам. В итоге «права» могут аннулировать. То же самое произойдет, если автомобилист откажется обследоваться.

На данный момент поправками предусмотрено три месяца на обследование, все это время можно будет спокойно ездить на машине. Ожидается, что закон обо всем вышесказанном вступит в силу 1 марта 2026 года. Помимо всего прочего, бумажные медсправки уйдут в историю, превратившись в электронные.