Российские суды начали штрафовать автомобилистов за опасное вождение

Суды в России начали активно привлекать автомобилистов, практикующих опасное вождение, к уголовной ответственности. Любители дрифта, резких маневров и езды по встречной полосе рискуют получить крупные штрафы или даже тюремный срок.

Лихачей наказывают, несмотря на то, что изменения в КоАП так и не внесли

По данным издания «Коммерсант», в некоторых регионах России — таких, как Московская область, Приморье и Санкт-Петербург — суды стали применять статью 267.1 УК РФ, которая ранее использовалась редко. Она была введена в 2017 году для борьбы с хулиганством в транспорте, а теперь является инструментом в борьбе с агрессивными водителями.

Данные МВД России подтвердили, что практика ее применения набирает обороты. Суды квалифицируют дрифт, подрезания и опасные перестроения как действия, угрожающие безопасности транспорта. Например, в Одинцово 22 июля 2025 года автоблогера Гаджи Гаджиева осудили за опасную езду на парковке, которая закончилась наездом на людей и бегством с места аварии.

Статья 267.1 УК РФ позволяет судам назначать штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы до двух лет. С 20 января 2026 года наказание ужесточится: к санкциям добавятся принудительные работы на срок до двух лет.

Адвокат Сергей Радько считает такую практику спорной, указывая на наличие специальных статей в УК РФ — таких, как 264 и 264.1 — для наказания за нарушения ПДД. Депутат Ярослав Нилов также настаивает, что уголовная ответственность должна применяться только при явном умысле и повторных нарушениях, чтобы не наказывать водителей за единичные случаи опасной езды.