Владимир Путин подписал закон о новых пошлинах для автовладельцев

Изменения коснутся процедур регистрации транспорта, получения водительских удостоверений и других услуг. Они направлены на актуализацию расценок, которые не пересматривались с 2014 года, и вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Оформление паспорта транспортного средства (ПТС) подорожает с 800 до 1200 рублей, а внесение изменений в уже выданный документ обойдется в 525 рублей вместо прежних 350. Значительно вырастет плата за выдачу свидетельства о регистрации: бумажный вариант теперь будет стоить 1500 рублей, а пластиковый нового поколения — 4500 рублей.

Водительские удостоверения также станут дороже. За национальные «права» на пластиковой основе придется заплатить 4000 рублей, а за документ нового поколения — 6000 рублей. Международное В/У подорожает с 1600 до 3200 рублей. Для тех, кто занимается перевозкой опасных грузов, стоимость свидетельства о допуске транспортного средства вырастет с 1500 до 2250 рублей, а продление такого документа обойдется в 1500 рублей вместо 1000.

Изменения коснутся и других услуг. Например, выдача металлических транзитных номеров для автомобилей теперь будет стоить 2400 рублей вместо 1600, а бумажных — 300 рублей вместо 200. Регистрационные знаки для машин подорожают до 3000 рублей, для мотоциклов и прицепов — до 2250 рублей. Владельцам, желающим внести изменения в конструкцию транспортного средства, придется заплатить 3000 рублей за разрешение и 4500 рублей за свидетельство о соответствии требованиям безопасности.

Кроме того, вводится новая пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра при оформлении диагностической карты. Автошколам за выдачу заключения о соответствии их учебно-материальной базы установленным требованиям придется заплатить 15 000 рублей.