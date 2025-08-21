В Госдуме предложили открыть выделенные полосы для мотоциклистов

В России появилась идея разрешить движение по выделенным полосам на мотоциклах и мопедах. Кроме того, к ним планируют добавить транспорт, занимающийся перевозкой граждан с инвалидностью.

Как сообщает в своем телеграм-канале ресурс Ura.ru, с такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Теперь составленный им законопроект предстоит изучить правительству.

В пояснительной записке уточняется, что ширина выделенных полос достигает четырех метров, хотя загрузка явно меньше, чем на обычных. И сейчас байкеры вместе с любителями мопедов вынуждены лавировать в общем потоке, а это чревато дорожными авариями. Поэтому для снижения риска ДТП г-н Нилов считает целесообразным выпустить на «выделенки» упомянутый двухколесный транспорт.

Согласно представленному властям документу, нововведения должны коснуться и перевозок инвалидов, поскольку на их здоровье может негативно отразиться длительный простой в дорожных заторах.