В России ввели онлайн-разрешения на изменения конструкции автомобиля

В нашей стране перевели в электронный формат оформление разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобиля. Алгоритм действий расписан на портале «Госуслуги».

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, российские автовладельцы теперь могут как подать соответствующие заявления онлайн, так и получить финальное одобрение.

Более того, в электронном виде нынче позволено запрашивать свидетельство о соответствии модернизованных автомобилей требованиям безопасности. Нововведения также дают возможность выбрать дату, время и место получения документов, не выходя из дома, отметила г-жа Волк.

Остается сказать, что новоиспеченный сервис встроен в раздел «Транспорт. Права», находящийся в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Там указаны все этапы по согласованию и сбору нужных документов.