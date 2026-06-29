В России разработают новые скоростные ограничения для автомобилей

Представители Министерства транспорта РФ приступили к созданию новых правил, касающихся скоростных ограничений на автодорогах. В стране появятся рекомендации, которые должны принять уже в следующем году.

Об этом сообщает «Российская газета». Согласно информации издания, грядущие корректировки скоростного режима в нашей стране власти планируют вводить с учетом нескольких критериев. В их список входят качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий, а также фактическая интенсивность движения.

Все необходимое изложат в новоиспеченном документе. Однако, как подчеркнули в упомянутом ведомстве, он будет иметь исключительно рекомендательный характер.

Напомним, что Минтранс уже успел подготовить свои предложения, связанные с регулированием движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам. Наличие конкретных пожеланий подтвердил глава министерства Андрей Никитин.