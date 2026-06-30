Водители столицы начали реже бросать машины на тротуарах

С наступлением 2026 года в Москве зафиксировали более 1,6 тыс. машин, которые владельцы оставили на тротуарах, несмотря на запрещающие знаки. По сравнению с 2025-м, количество подобных нарушений ПДД сократилось на 17%.

Такое нарушение чревато и эвакуацией, и штрафом

Такой статистикой в своем канале в национальном мессенджере «Макс» поделился столичный департамент транспорта, ссылаясь на данные Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

В ведомстве отметили, что оставленные на тротуарах легковушки мешают остальным участникам дорожного движения. В частности, подобный транспорт осложняет жизнь как обычным пешеходам, так и маломобильным гражданам. Дополнительные трудности по той же причине возникают у сотрудников экстренных служб и при уборке городских улиц.

Напомним, когда хозяин припаркованного на тротуаре автомобиля отсутствует, инспектор МАДИ фиксирует нарушение и отправляет транспортное средство на специальную стоянку с помощью эвакуатора. В качестве вишенки на торте автовладелец получает 4,5 тыс. рублей штрафа.