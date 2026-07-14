Стало известно, какие автомобили без госномеров чаще всего эвакуируют в Москве

Статистикой поделилось агентство ТАСС, ссылаясь на данные московского департамента транспорта. Рекордсменами по принудительному перемещению признаны «баварцы», поскольку их набралось 86 штук за обозначенный период.
Далее с результатом 66 авто идут модели из Штутгарта, а тройку лидеров замыкают «чайнакары» из Ханчжоу в количестве 51 машины. Также в топ-5 включены Toyota и LADA — 47 и 44 экземпляра.
Автомобили, оставленные в людных местах без государственных регистрационных знаков или с поддельными номерами, увозят на спецстоянки, согласно решению Антитеррористической комиссии, пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, каждая подобная легковушка несет потенциальные риски для горожан, поэтому проверки соответствующих авто являются необходимостью.