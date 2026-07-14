Стало известно, какие автомобили без госномеров чаще всего эвакуируют в Москве

Судя по результатам первого полугодия 2026-го, столичные водители чаще всего бросали на парковках автомобили BMW, Mercedes-Benz и Geely без номерных знаков. За шесть месяцев добычей эвакуаторов стали более 1,2 тыс. таких машин.

Статистикой поделилось агентство ТАСС, ссылаясь на данные московского департамента транспорта. Рекордсменами по принудительному перемещению признаны «баварцы», поскольку их набралось 86 штук за обозначенный период.

Далее с результатом 66 авто идут модели из Штутгарта, а тройку лидеров замыкают «чайнакары» из Ханчжоу в количестве 51 машины. Также в топ-5 включены Toyota и LADA — 47 и 44 экземпляра.

Автомобили, оставленные в людных местах без государственных регистрационных знаков или с поддельными номерами, увозят на спецстоянки, согласно решению Антитеррористической комиссии, пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, каждая подобная легковушка несет потенциальные риски для горожан, поэтому проверки соответствующих авто являются необходимостью.