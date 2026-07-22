Юрист Воропаев напомнил водителям о наказаниях за стертые символы госномера

Стершаяся краска на госномере автомобиля может обернуться для водителя не только штрафом, но и лишением «прав». И граница между невинным износом и серьезным правонарушением порой оказывается тоньше, чем кажется.

Юрист Лев Воропаев объяснил в беседе с «Российской газетой», что в нашей стране действует правило 20-метрового интервала — именно с такого расстояния регистрационный знак должен свободно считываться. Если номер затерся настолько, что не распознается с этой дистанции, то водителя могут привлечь к ответственности. Но главная опасность кроется в искажении символов.

Когда стертая буква или цифра начинает напоминать другой знак, ситуация резко усугубляется. Например, если «О» превратилась в «С» или «Х» стала читаться как «У», инспектор вправе квалифицировать это по второй части статьи 12.2 КоАП РФ. А наказание по ней предусматривает не только пятитысячный штраф, но и лишение «прав» на срок от одного до трех месяцев.

Юрист советует водителям внимательно следить за состоянием регистрационных знаков и не допускать, чтобы читаемость символа позволяла идентифицировать его как какой-либо другой. Иначе безобидный на первый взгляд дефект краски может обернуться пешими прогулками на несколько месяцев.