В 2025 году Россию захлестнула волна угонов автомобилей

В первом квартале 2025-го количество угонов автомобилей в России подскочило на 70% по сравнению с прошлогодними показателями. Особой популярностью у злоумышленников пользуются южнокорейские Kia и Hyundai, а также китайские Chery.

Чаще всего машины крадут для разбора на запчасти

Об этом сообщает телеканал «Известия». Уточняется, что в топ-лист угонщиков в первую очередь попадают машины тех автобрендов, для которых сейчас сложно достать детали в нашей стране.

В то же время преступники проявляют интерес к весьма распространенной линейке LADA — это коснулось и «бюджетного» семейства Granta, и флагманского Vesta. По словам страховщиков, в России стали чаще красть даже грузовики.

С подобным положением дел эксперты предлагают бороться с помощью увеличения числа всевозможных камер. Кроме того, есть инициативы о субсидиях, которые должны помочь с установкой спутниковых трекеров в автомобили.