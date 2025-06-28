JAC Motors: самое время жить

Компания JAC Motors объявляет о партнерстве с благотворительным забегом «Самое время жить», который постоит 28 июня на Поклонной горе в Москве. Это событие объединит тысячи людей, чтобы помочь взрослым пациентам с лейкемией.

Забег «Самое время жить» — не просто спортивное мероприятие, а возможность сделать доброе дело. Участники — любители и профессионалы — смогут выбрать дистанцию от 1 до 10 километров или побороться за Кубок фонда в командном забеге. Организаторы уверены: помогать просто, и каждый шаг на дистанции — это вклад в важное дело.

— Для JAC большая честь стать частью такого значимого проекта, как «Самое время жить», — говорит Виктор Нащанский, заместитель генерального директора российского офиса JAC. —Поддержим людей, болеющих лейкемией, одним простым действием — участием в забеге. Таким образом мы сможем привлечь внимание к этой проблеме. Призываем всех присоединиться!..