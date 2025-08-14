Владелец BMW устроил необычную фотосессию с машиной, арестованной за долги

Необычный случай произошел при конфискации автомобиля за долги в Казани. Его владелец, ушедший в минус перед банком на более чем миллион рублей, отреагировал на действия приставов неожиданным образом — устроил памятную фотосессию.

Как сообщил портал «Татар-информ», история началась с длительной просрочки по кредиту. Автомобиль, находившийся в залоге у банка, должны были изъять у владельца еще некоторое время назад, однако должник активно избегал встречи с приставами. Его родственники также не могли сказать, где он находится.

Переломный момент в судьбе машины наступил, когда приставы заметили BMW на одной из платных парковок города. Автомобиль оперативно эвакуировали для передачи банку. Однако вместо того, чтобы попытаться решить ситуацию, бывший хозяин иномарки устроил фотосессию. В компании друзей и с улыбкой на лице он позировал на фоне процедуры изъятия — так, будто это был повод для праздника.

Сотрудники ФССП сообщили, что автомобиль был передан кредитной организации в установленном порядке. Что касается самого должника, то он, судя по всему, предпочел сохранить необычные кадры на память.