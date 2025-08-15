Блогер Венгалби получил 3 года колонии и 1 млн штрафа за попытку дать взятку ГАИ

Известный видеоблогер Ахмед Алиасхабов, более известный под псевдонимом Венгалби, получил реальный срок в три года колонии общего режима плюс крупный штраф суммой в миллион рублей. Причиной стало покушение на дачу взятки должностному лицу.

Ютубер пытался откупиться от сотрудника ГИБДД после остановки на Кутузовском

Как сообщил телеграм-канал Mash, ссылаясь на материалы уголовного дела, инцидент произошел на Кутузовском проспекте в Москве. Блогера остановили инспекторы ГИБДД за управление автомобилем без водительских «прав». Кроме того, его машина была полностью затонирована, что также нарушало Правила дорожного движения.

Венгалби попытался решить проблему на месте, предложив сотруднику полиции сумму в 100 тысяч рублей, однако тот отказался от денег. В результате нарушителя доставили в отдел, где на него было возбуждено уголовное дело.

Ахмед Алиасхабов известен в сети своими роликами о жизни, автомобилях, а также повседневных ситуациях. Его канал на YouTube собрал тысячи подписчиков.

Суд учел все обстоятельства дела, включая отсутствие в прошлом судимостей. Венгалби не признал вину полностью, но обжаловать решение пока не планирует.