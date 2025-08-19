Инспектор ДПС пресек опасную гонку с участием байкера в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудник дорожно-патрульной службы на служебном мотоцикле предотвратил потенциально смертельное ДТП. Его решительные действия помогли остановить лихача, игнорировавшего все правила безопасности.

Инцидент произошел на одной из самых оживленных магистралей города

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инспектор обратил внимание на мотоциклиста, который на участке у дома 351 по Приморскому шоссе двигался со скоростью 120-150 км/ч.

После включения спецсигналов нарушитель не только не остановился, но и предпринял попытку уйти от преследования. В ходе погони он совершил крайне опасный маневр — обогнал пассажирский автобус по встречной полосе, создав прямую угрозу для всех участников движения.

Полицейский, проявив профессионализм, сумел экстренно остановить байкера в районе дома 391 на той же трассе. Медицинская помощь задержанному не потребовалась. В отношении нарушителя составили два административных протокола — за превышение скорости и выезд на полосу встречного движения.