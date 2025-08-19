Инспектор ДПС пресек опасную гонку с участием байкера в Петербурге

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инспектор обратил внимание на мотоциклиста, который на участке у дома 351 по Приморскому шоссе двигался со скоростью 120-150 км/ч.
После включения спецсигналов нарушитель не только не остановился, но и предпринял попытку уйти от преследования. В ходе погони он совершил крайне опасный маневр — обогнал пассажирский автобус по встречной полосе, создав прямую угрозу для всех участников движения.
Полицейский, проявив профессионализм, сумел экстренно остановить байкера в районе дома 391 на той же трассе. Медицинская помощь задержанному не потребовалась. В отношении нарушителя составили два административных протокола — за превышение скорости и выезд на полосу встречного движения.