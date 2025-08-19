Нетрезвый водитель каршеринга спровоцировал ночную погоню в Сочи

В Сочи развернулась рискованная полицейская погоня с участием нетрезвого водителя, арендовавшего автомобиль без «прав». Инцидент произошел в Хостинском районе, где молодой человек игнорировал требования остановиться и создавал множественные аварийные ситуации.

Как рассказало издание «МК-Сочи», погоня началась после того, как 18-летний местный житель отказался остановиться по требованию инспекторов. Молодой человек управлял автомобилем Geely в состоянии алкогольного опьянения, он взял машину в аренду через аккаунт своей родственницы.

Во время преследования нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу и двигался против потока по односторонним улицам, демонстрируя полное пренебрежение к безопасности окружающих.

Полицейским удалось заблокировать автомобиль в Овощном переулке, где и произошло задержание. Несмотря на вербальное признание в управлении в нетрезвом виде, нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Теперь ему грозит ответственность по пяти административным статьям, включая неповиновение полиции, оставление места остановки, выезд на встречную полосу и движение против потока. Отказ от освидетельствования будет квалифицирован по более строгой части статьи из-за отсутствия водительского удостоверения.

Автомобиль отправили на специализированную стоянку, а владелице аккаунта каршеринга грозит штраф до 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без «прав».