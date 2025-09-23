Водитель мусоровоза спас новорожденных щенят от гибели в Архангельской области

События развернулись в прошедшие выходные, когда оператор спецтехники обратил внимание на необычное содержимое контейнера. Как правило механизм автоматически прессует отходы, но в этот раз несколько крупных мешков помешали его работе, и мужчина решил достать их вручную — поднял одну из коробок и услышал тихий писк.

Как сообщает «МК — Астрахань», благодаря его бдительности удалось предотвратить трагедию. Внутри мешка водитель мусоровоза обнаружил четырех новорожденных щенят, которых кто-то оставил погибать среди мусора. Мужчина забрал животных с собой, и несколько дней его семья выхаживала малышей, организуя кормление детской смесью каждые несколько часов.

«Найденыши», три девочки и один мальчик, несмотря на пережитый шок, активны и абсолютно здоровы. Взрослая собака из семьи водителя начала проявлять агрессию к новым жильцам, что вынудило временно разместить щенков в диспетчерской компании по перевозке мусора. Сейчас ее работники продолжают заботиться о малышах, но ищут для них постоянных хозяев, готовых подарить им заботу и новый дом.