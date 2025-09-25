Жители Видного требуют справедливости по делу о смертельном ДТП по вине мигранта

Трагедия произошла еще 20 июля на Расторгуевском шоссе. Автомобиль Kia Sorento на высокой скорости врезался в попутный грузовик «Урал». Удар пришелся на сторону пассажира — 41-летней жительницы Видного, которая скончалась на месте от полученных травм. За рулем легковушки находился гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство в России. Его госпитализировали, а после лечения отпустили домой.

Как сообщает «Московский Комсомолец», на следующий же день следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. А позднее экспертиза установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что ужесточает возможное наказание до 12 лет лишения свободы.

Однако ход следствия вызвал негодование у жителей города, которые утверждают, что виновник свободно передвигается по городу, а родственникам погибшей поступают многочисленные угрозы. К ситуации подключилась «Русская община», призывая направлять обращения главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием взять дело под личный контроль. В итоге суд не стал помещать подозреваемого в СИЗО, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста, которую 18 сентября продлили еще на два месяца.

Представитель следственных органов пояснил, что обвинения в затягивании расследования беспочвенны. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области отметили, что оно продолжается. Муж погибшей женщины не подтвердил информацию об угрозах, но заявил о своем желании добиться справедливого наказания для виновных.