Мужчина пережил инфаркт за рулем и попал в ДТП прямо у кабинета кардиолога

Инцидент произошел в Вирджиния-Бич еще в конце августа и мог бы закончиться трагедией, если бы не невероятное стечение обстоятельств. 64-летний финансовый консультант по имени Джефф возвращался домой после тренировки в спортзале, когда на подъезде к Первой Колониальной у него внезапно остановилось дыхание, и мужчина потерял сознание.

Как сообщает портал WTVR, его автомобиль успел пересечь несколько полос движения, задеть дорожный знак, после чего остановился на парковке около бизнес-центра. Именно в этом здании принимал пациентов кардиолог Дипак Талреджа, который услышал грохот и выбежал на улицу.

Доктор обнаружил в машине пострадавшего уже без признаков дыхания и пульса и незамедлительно начал реанимационные действия. Последующее обследование показало, что приступ у мужчины спровоцировала блокировка главной коронарной артерии. Сам пациент признается, что хотя в его семье и были случаи сердечных заболеваний, он верил, что избежал рисков благодаря активному образу жизни и регулярным занятиям спортом.

Теперь Джефф называет свое спасение чудом и свидетельством божественного провидения.