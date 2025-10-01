89

Мужчина получил срок за попытку сжечь чужую машину в автосервисе под Саратовом

Конфликт из-за ремонта привел к уголовному делу

Инцидент произошел еще 16 января на территории одной из станций технического обслуживания в Красноармейске. Мужчина требовал от сотрудника выполнить бесплатное восстановление своего автомобиля, однако мастер отказался удовлетворять необоснованные, по его мнению, требования.

Александр Проневский

В ответ на это разгневанный клиент схватил канистру с бензином и облил горючим колеса Nissan Pathfinder, принадлежавшего механику. Используя зажигалку, злоумышленник устроил пожар и сразу же попытался скрыться с места преступления.

Владелец автомобиля и его коллеги сумели потушить огонь еще до приезда экстренных служб. Но несмотря на их усилия, транспортное средство получило серьезные повреждения, которые эксперты оценили в 1,2 млн рублей.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию, что позволило задержать поджигателя по горячим следам. Суд учел криминальное прошлое обвиняемого, ранее уже судимого за ДТП с летальным исходом, и, как сообщает «МК — Саратов», назначил ему наказание в виде одного года и 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

